Cisambiente Confindustria | Francesco Macrì nuovo Presidente del Dipartimento Biogas e Combustibili Strategici

Il 22 gennaio 2026, Cisambiente Confindustria ha annunciato la nomina di Francesco Macrì come nuovo Presidente del Dipartimento Biogas e Combustibili Strategici. Contestualmente, Macrì assume anche il ruolo di Vice Presidente con delega all’Energia, rafforzando il suo impegno nel settore delle energie sostenibili. Questa nomina sottolinea l’attenzione dell’associazione verso le innovazioni e le strategie per un futuro energetico più responsabile e sostenibile.

Arezzo, 22 gennaio 2026 – e Vice Presidente con Delega all'Energia Francesco Macrì nominato Presidente del Dipartimento Biogas e Combustibili Strategici e Vice Presidente di Cisambiente Confindustria con Delega all'Energia. Il presidente esecutivo di Estra S.p.A., società energetica tra i principali player del settore in Italia, e membro del CdA di Leonardo, entra nella squadra di Cisambiente, dove sarà alla guida di un comparto che riveste un'importanza strategica nell'ambito del processo di transizione ecologica e decarbonizzazione che interessa il Paese.

