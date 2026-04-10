Il 10 aprile 2026, è stato annunciato che Francesco Macrì è stato nominato presidente di Leonardo. La nomina rappresenta un incarico di rilievo per il territorio aretino. La comunicazione ufficiale è stata diffusa nelle ore successive alla designazione. La nomina riguarda una posizione di alta responsabilità all’interno dell’azienda. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito in merito alle modalità o alle tempistiche dell’incarico.

Arezzo, 10 aprile 2026 – Francesco Macrì nominato Presidente di Leonardo: un incarico di rilievo per il territorio aretino. Il commento di Alessio Mattesini Presidente Provinciale di Fratelli d'Italia. «La nomina di Francesco Macrì alla Presidenza di Leonardo rappresenta un passaggio di rilievo per uno dei principali gruppi industriali italiani attivi nei settori dell’aerospazio, della difesa e della sicurezza. Il percorso professionale maturato da Macrì in ambiti strategici quali energia, servizi pubblici e telecomunicazioni costituisce un patrimonio di competenze riconosciuto a livello nazionale. Nel corso della sua carriera h a ricoperto incarichi di responsabilità in aziende pubbliche e partecipate, contribuendo alla gestione di progetti complessi e allo sviluppo di realtà operative articolate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Francesco Macrì nominato Presidente di Leonardo: «un incarico di rilievo per il territorio aretino»

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