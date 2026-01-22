Nuovo incarico per Macrì Nominato alla vicepresidenza di Cisambiente Confindustria

Francesco Macrì è stato nominato vicepresidente di Cisambiente Confindustria, con delega all’energia, e presidente del Dipartimento biogas e combustibili strategici. Questa nomina rafforza il ruolo di Macrì nel settore ambientale e energetico, evidenziando l’impegno dell’associazione nel promuovere soluzioni sostenibili e innovative per le imprese italiane. La sua esperienza sarà preziosa nel contribuire allo sviluppo di strategie efficaci per il settore ambientale.

Francesco Macrì è stato nominato presidente del Dipartimento biogas e combustibili strategici e vice presidente di Cisambiente Confindustria con delega all’energia. Il presidente esecutivo di Estra S.p.A., società energetica tra i principali player del settore in Italia, e membro del CdA di Leonardo, entra nella squadra di Cisambiente, dove sarà alla guida di un comparto che riveste un’importanza strategica nell’ambito del processo di transizione ecologica e decarbonizzazione che interessa il Paese. “Esprimo la mia gratitudine a Cisambiente Confindustria per l’opportunità che mi viene data di offrire un contributo alla promozione del processo energetico rinnovabile - dichiara Francesco Macrì.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Cisambiente Confindustria: Francesco Macrì nuovo Presidente del Dipartimento Biogas e Combustibili StrategiciIl 22 gennaio 2026, Cisambiente Confindustria ha annunciato la nomina di Francesco Macrì come nuovo Presidente del Dipartimento Biogas e Combustibili Strategici.

