Marche erosione costiera | Acquaroli cerca 750mila euro per salvare Riviera del Conero e litorale di Porto Recanati

La Regione Marche ha avviato una corsa contro il tempo per trovare 750mila euro necessari a fermare l’erosione lungo il litorale di Porto Recanati e della Riviera del Conero. Il presidente Acquaroli ha deciso di muoversi subito, cercando fondi e soluzioni pratiche per difendere le spiagge e le strutture che rischiano di essere sommerse. La situazione si fa seria, e il rischio di perdere tratti importanti di costa diventa sempre più concreto.

Erosione sulle Marche: Acquaroli Caccia Fondi per la Riviera del Conero. La Regione Marche si mobilita per contrastare l’erosione costiera che minaccia il litorale di Porto Recanati e l’intera Riviera del Conero. Il presidente Francesco Acquaroli ha concluso ieri un tavolo tecnico a Palazzo Volpini con l’obiettivo di definire una strategia di finanziamento a lungo termine, guardando al periodo 2028-2024, per garantire la sicurezza del territorio. Un’Emergenza Cronica e la Ricerca di Risorse. La questione dell’erosione costiera non è una novità per le Marche, né per l’Italia. Il litorale di Porto Recanati, in particolare, è da tempo soggetto a un progressivo degrado, con ripercussioni sulle infrastrutture e sull’attività turistica.🔗 Leggi su Ameve.eu

Una mareggiata improvvisa ha colpito le Marche, distruggendo diversi chilometri di costa a Porto Recanati.

A Santa Teresa Riva si lavora già al recupero della costa.

Erosione, incontro con Acquaroli: Intercettiamo fondi per la sicurezzaQui ci troviamo in una fase emergenziale. La promessa è che daremo prosecuzione a questa strategia di difesa della costa e siamo in procinto di avviare la programmazione dei finanziamenti 2028-2024. ilrestodelcarlino.it

Mareggiate e erosione, danni lungo la costa tra Abruzzo e MarcheLe forti mareggiate dei giorni scorsi hanno aggravato l’erosione costiera in diverse zone costiere di Abruzzo e Marche. Effetti evidenti tra Villa Rosa e Alba Adriatica, ma criticità segnalate anche n ... ilmartino.it

