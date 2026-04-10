Il settore dell’editoria sta attraversando una fase di cambiamenti rapidi, con nuove sfide legate all’evoluzione digitale e alle mutate abitudini di lettura. In questo contesto, il ruolo dell’agente letterario diventa sempre più centrale per gli autori che vogliono navigare tra contratti, diritti e promozione delle opere. La professione si adegua alle esigenze di un mercato in continuo mutamento, cercando di coniugare creatività e strategie di mercato.

Il mondo dell’editoria è in continua trasformazione e, oggi più che mai, richiede figure professionali capaci di orientarsi tra creatività, mercato e strategie. È in questo contesto che si inserisce la figura di Francesca Costantino, agente letteraria, editor ed esperta del settore, protagonista di una conversazione che offre uno sguardo lucido e concreto sulle dinamiche dell’editoria contemporanea. Il suo percorso nasce dal giornalismo, per poi svilupparsi all’interno di una casa editrice, dove ha maturato un’esperienza completa, confrontandosi con tutte le fasi del processo editoriale. Dalla redazione alla grafica, dal rapporto con gli autori alla distribuzione, Costantino ha costruito una visione a 360 gradi del settore, trasformando un’esperienza iniziale in una carriera solida e strutturata. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

© Dailyshowmagazine.com - Francesca Costantino: il ruolo dell’agente letterario tra nuove sfide e futuro dell’editoria

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