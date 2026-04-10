Frana Petacciato riaperta la linea ferroviaria adriatica

Da lapresse.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da questa mattina alle 6 è ripresa gradualmente la circolazione dei treni sulla linea ferroviaria adriatica tra Bari e Pescara, dopo un intervento di tecnici di RFI. La linea era stata interrotta a causa di un movimento franoso verificatosi nella località di Petacciato, in provincia di Campobasso. La riapertura è avvenuta dopo i lavori di messa in sicurezza e il ripristino dei binari.

Dalle 6 di questa mattina, sulla linea Bari-Pescara, “la circolazione” dei treni “è in graduale ripresa, dopo l’intervento dei tecnici di RFI a seguito di un movimento franoso avvenuto nella località di Petacciato “, in provincia di Campobasso. Lo comunica Trenitalia, secondo cui “nel corso della giornata di oggi e fino al completo ripristino della linea, il programma dei treni Alta Velocità, Intercity e del Regionale di Trenitalia potrà subire ritardi, modifiche o cancellazioni “. “Assistenza potenziata da parte di Trenitalia nelle stazioni e a bordo dei treni. Si invitano i passeggeri a consultare i canali di Infomobilità di Trenitalia e RFI”, si legge sul sito. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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