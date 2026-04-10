Frana Petacciato riaperta la linea ferroviaria adriatica

Da questa mattina alle 6 è ripresa gradualmente la circolazione dei treni sulla linea ferroviaria adriatica tra Bari e Pescara, dopo un intervento di tecnici di RFI. La linea era stata interrotta a causa di un movimento franoso verificatosi nella località di Petacciato, in provincia di Campobasso. La riapertura è avvenuta dopo i lavori di messa in sicurezza e il ripristino dei binari.

Dalle 6 di questa mattina, sulla linea Bari-Pescara, “la circolazione” dei treni “è in graduale ripresa, dopo l’intervento dei tecnici di RFI a seguito di un movimento franoso avvenuto nella località di Petacciato “, in provincia di Campobasso. Lo comunica Trenitalia, secondo cui “nel corso della giornata di oggi e fino al completo ripristino della linea, il programma dei treni Alta Velocità, Intercity e del Regionale di Trenitalia potrà subire ritardi, modifiche o cancellazioni “. “Assistenza potenziata da parte di Trenitalia nelle stazioni e a bordo dei treni. Si invitano i passeggeri a consultare i canali di Infomobilità di Trenitalia e RFI”, si legge sul sito. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Frana Petacciato, riaperta la linea ferroviaria adriatica Frana di Petacciato, riaperta la linea ferroviaria adriatica: “Circolazione in graduale ripresa”È stata riaperta alle 6 del mattino la linea ferroviaria adriatica che era stata chiusa nel tratto fra Termoli e Montenero di Bisaccia in seguito... Frana in Molise, riaperta la linea ferroviaria adriaticaRiaperta dalle sei di venerdì mattina la linea ferroviaria adriatica, che era stata chiusa nel tratto fra Termoli e Montenero di Bisaccia, in seguito... Frana Petacciato, c'è ottimismo sulla riapertura delle infrastrutture Temi più discussi: Frana di Petacciato, riaperto il tratto della A14 tra Vasto Sud e Poggio Imperiale; Petacciato, la frana non si muove. Riaperti due tratti dell'A14; Frana a Petacciato, riapre l’A14 Bologna-Taranto: ecco i tratti percorribili; Frana di Petacciato: riaperta la A14, treni in ripresa da domani. Il punto sulla mobilità spezzata del Centro Sud. Frana di Petacciato, riaperta la linea ferroviaria adriatica: Circolazione in graduale ripresaLa circolazione ferroviaria sulla dorsale adriatica riprende gradualmente. Già riaperta ieri anche l'autostrada A14. ilfattoquotidiano.it Frana in Molise, riaperta la linea ferroviaria adriatica lungo la tratta Pescara-FoggiaTrenitalia, «circolazione in graduale ripresa». Era stata chiusa nel tratto fra Termoli e Montenero di Bisaccia in seguito alla frana di Petacciato ... lagazzettadelmezzogiorno.it , - Dopo lo stop causato dalla frana di Petacciato, è ripresa gradualmente la circolazione ferroviaria sulla tratta tra Termoli e Monten - facebook.com facebook La frana di #Petacciato, in #Molise, l'ultima volta si era attivata 11 anni fa: ecco l'analisi degli architetti, che avvertono: "Il nostro sistema è fragile, tanto più con gli eventi estremi". #ambiente #frane #frana x.com