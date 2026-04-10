Frana di Petacciato riaperta la linea ferroviaria adriatica | Circolazione in graduale ripresa

Alle prime ore del mattino, la linea ferroviaria adriatica tra Termoli e Montenero di Bisaccia è stata riaperta, dopo essere stata chiusa a causa di una frana che si era verificata a Petacciato. La circolazione ferroviaria sta riprendendo gradualmente, consentendo il ripristino del servizio sulla tratta interessata. La riapertura è stata annunciata poco dopo le sei, segnando un passo importante per il traffico sulla linea.

È stata riaperta alle 6 del mattino la linea ferroviaria adriatica che era stata chiusa nel tratto fra Termoli e Montenero di Bisaccia in seguito alla frana di Petacciato. Come spiega sul suo sito Trenitalia “la circolazione ” dei treni “è in graduale ripresa, dopo l’intervento dei tecnici di Rfi a seguito di un movimento franoso” avvenuto in provincia di Campobasso. Per tornare alla completa normalità servirà ancora del tempo: nel corso della giornata di venerdì “e fino al completo ripristino della linea, il programma dei treni Alta Velocità, Intercity e del Regionale di Trenitalia potrà subire ritardi, modifiche o cancellazioni”, viene sottolineato invitando i passeggeri a consultare i canali di Infomobilità di Trenitalia e Rfi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Frana di Petacciato, riaperta la linea ferroviaria adriatica: “Circolazione in graduale ripresa” Leggi anche: Frana di Petacciato: linea ferroviaria Pescara-Bari riaperta nella notte. Alcuni treni ancora coinvolti ELENCO Graduale ripresa Temi più discussi: Frana di Petacciato, riaperto il tratto della A14 tra Vasto Sud e Poggio Imperiale; Frana di Petacciato in Molise, come viaggiare: resta chiusa l'A14 tra Vasto Sud e Termoli. Le alternative e la situazione treni; Molise, le immagini della frana di Petacciato dal drone; Frana di Petacciato: cause, tipo di dissesto e impatti su A14 e ferrovia. Frana di Petacciato, riaperta A14: una corsia per senso di marcia. Domani treni sulla Pescara-FoggiaLa riattivazione della circolazione, anche se ridotta, tra Vasto Sud e Poggio Imperiale contente la ripresa dei collegamenti stradali da e per la Puglia. bari.repubblica.it Frana in Molise: riaperta la linea ferroviaria adriaticaRiaperta dalle 6 di questa mattina la linea ferroviaria adriatica, che era stata chiusa nel tratto fra Termoli e Montenero di Bisaccia in seguito alla frana di Petacciato. La circolazione, spiega Tren ... gazzettadiparma.it La frana di #Petacciato, in #Molise, l'ultima volta si era attivata 11 anni fa: ecco l'analisi degli architetti, che avvertono: "Il nostro sistema è fragile, tanto più con gli eventi estremi". #ambiente #frane #frana x.com https://www.abruzzolive.tv/cronaca/frana-di-petacciato-riaperti-a14-vasto-sud-poggio-imperiale-e-tratti-tangenziale-709-termoli-e-statali-16-e-157-it38975.html Frana a Petacciato. Riaperti A14 e tratti di tangenziale Termoli, di statali 16 e 157. Da domani torna - facebook.com facebook