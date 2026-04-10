Una frana ha causato la chiusura della linea ferroviaria adriatica nel tratto tra Termoli e Montenero di Bisaccia. Dopo interventi di messa in sicurezza, la linea è stata riaperta al traffico. La circolazione ferrovie è tornata regolare, consentendo il ripristino dei collegamenti tra le località interessate. La gestione dell’incidente ha coinvolto le autorità competenti e le squadre di emergenza.

Riaperta dalle sei di venerdì mattina la linea ferroviaria adriatica, che era stata chiusa nel tratto fra Termoli e Montenero di Bisaccia, in seguito alla frana di Petacciato. La circolazione, spiega Trenitalia sul proprio sito, "è in graduale ripresa, dopo l'intervento dei tecnici di Rfi". Nel corso della giornata e fino al completo ripristino della linea - fa sapere Trenitalia - "il programma dei treni Alta Velocità, Intercity e del Regionale di Trenitalia potrà subire ritardi, modifiche o cancellazioni". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Frana in Molise, riaperta la linea ferroviaria adriatica

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Frana in Molise, riaperta in tempi record l’autostrada A14

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