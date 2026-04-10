Elly Schlein ha visitato l’area di Petacciato colpita da una frana che ha interrotto il traffico ferroviario nel Molise. La leader del partito ha osservato il sito e ha parlato della necessità di investire in misure di prevenzione. Durante la visita, ha sottolineato l’importanza di individuare risorse dedicate a questa regione per affrontare i rischi legati a eventi simili.

Elly Schlein a Petacciato, sul luogo della frana che ha mandato in tilt la circolazione ferroviaria del Molise. La segretaria del Partito democratico si è affacciata dal Belvedere, che dà proprio sul tratto interessato dal movimento del terreno, e ha potuto osservare direttamente gli effetti della frana. Ad accompagnarla c’era il sindaco, Antonio Di Pardo, con cui ha avuto un incontro nella sala consiliare del Comune. Schlein: “Serve prevenzione, non possiamo spendere 4 volte dopo le emergenze. Dobbiamo capire insieme dove reperire le risorse”. “Non possiamo continuare a essere un’ Italia che spende quattro volte dopo l’emergenza quello che invece investe nella prevenzione del dissesto idrogeologico”, ha detto Schlein. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Frana Petacciato, Elly Schlein visita la zona: “Serve prevenzione. Bisogna trovare risorse per il Molise”

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