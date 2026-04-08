Una frana si è verificata a Petacciato, in Molise, e al momento le autorità hanno deciso di attendere che il movimento si arresti, poiché la massa di terreno coinvolta è molto vasta e il suo spostamento è difficile da prevedere. La zona è stata messa in sicurezza, e non si segnalano al momento altre azioni immediate da parte delle squadre di intervento. La situazione rimane sotto osservazione, mentre si monitorano eventuali sviluppi.

Martedì mattina nell’arco di poche ore i binari della linea ferroviaria lungo la costa adriatica si sono disallineati di circa 10 centimetri: è la conseguenza evidente di una frana molto estesa avvenuta all’altezza di Petacciato, un paese di 3.500 abitanti in provincia di Campobasso, in Molise. La circolazione dei treni sulla linea ferroviaria è stata sospesa e un tratto dell’autostrada A14 è stato chiuso al traffico, rendendo molto complicati gli spostamenti tra nord e sud. Il presidente del Molise Francesco Roberti e i sindaci della zona hanno chiesto alla Protezione civile quando sarà possibile riaprire le strade e dare informazioni puntuali alla popolazione, ma una risposta non c’è. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’unica cosa da fare con la frana di Petacciato, in Molise

Molise, Frana di Petacciato si riattiva da 110 anni: "Una delle più grandi in Europa", rischio isolamento Puglia - VIDEOLa riattivazione della frana è stata causata dall'ondata di maltempo abbattutasi sul litorale molisano che ha inoltre portato al crollo del ponte sul...

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Il riattivarsi della frana di Petacciato ha provocato una deformazione dei binari di circa dieci centimetri lungo la linea ferroviaria adriatica. I sensori installati nell'area hanno rilevato il movimento del terreno e hanno fatto scattare immediatamente l'allarme. Co - facebook.com facebook

Frana a Petacciato, paese isolato, A14 e ferrovia bloccate. "Fino a che non si ferma è impossibile intervenire” (VIDEO) x.com