LIVE Cobolli-Comesana 7-5 2-3 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | romano a corrente alternata nel 2° set

Al torneo di Montecarlo, il match tra Cobolli e Comesana si è concluso con un risultato di 7-5, 2-3. Il secondo set ha visto il giocatore romano alternare momenti di buona forma a fasi di difficoltà. La partita prosegue con aggiornamenti in tempo reale, mentre si attende il proseguimento degli incontri tra altri tennisti italiani e avversari internazionali. La cronaca si può seguire attraverso la diretta online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA L IVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINIVAVASSORI-DE MINAURNORRIE DALLE 11.00 30-15 Grande strettino di dritto di Cobolli, non ce la fa a recuperare Comesana. 15-15 Un cattivo rimbalzo manda fuori tempo Cobolli, che sbaglia il rovescio. 15-0 Ace alla T per Cobolli. Lungo il dritto di Cobolli in risposta e l’argentino va avanti nello score 3-2 nel 2° set. Il romano andrà a servire. Vantaggio Comesana, ancora il dritto di Cobolli non è preciso. 40-40 Grande risposta col dritto anomalo di Cobolli che mette in difficoltà Comesana. 40-30 Prende la riga con la seconda di servizio Comesana e Cobolli non controlla. 30-30 Dritto in avanzamento di Comesana e a rete conclude. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Comesana 7-5 2-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: romano a corrente alternata nel 2° set LIVE Cobolli-Comesana 1-2, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: azzurro costretto a inseguire nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11. LIVE Cobolli-Comesana 2-4, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: azzurro troppo falloso in questo 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11. Temi più discussi: Diretta Cobolli - Comesana (Rolex Monte-Carlo Masters); Quattro azzurri in campo: programma di oggi su Sky; Rolex Monte-Carlo Masters Tennis | Cobolli - Comesana; Il tabellone del Montecarlo Masters 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani · Tennis ATP. Cobolli diretta Montecarlo: segui l'esordio contro Comesana. Tennis oggi LIVEMONTE-CARLO - È il giorno dell'esordio di Flavio Cobolli al Masters 1000 di Monte-Carlo. L'azzurro, numero n.16 del mondo e decima testa di serie del tabellone, sfida al primo turno l'argentino Franci ... corrieredellosport.it LIVE Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: vince Fonseca, a breve in campo l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11.00 18.00 Sconfitte prima del tempo sia in ... oasport.it COBOLLI avanti di un set: l'azzurro, che è stato anche in svantaggio di un break, chiude il primo parziale per 7-5 su Comesana! x.com Dopo l’ultima rinuncia di Tiafoe, Matteo affronterà il cileno Garin per un posto al secondo turno contro Zverev Sulla strada di Cobolli e Berrettini ci saranno rispettivamente Comesana e Bautista facebook