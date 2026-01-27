L’articolo analizza il ritorno di Enzo Iacchetti a Striscia la notizia, evidenziando le polemiche legate alla sua figura e alle sue posizioni antisemite. Si approfondiscono i temi della figura pubblica e delle responsabilità dei media nel promuovere il dibattito su questioni delicate come il razzismo e l’antisemitismo. Un’analisi sobria e obiettiva delle dinamiche che coinvolgono personaggi pubblici e programmi televisivi.

Egregio Direttore Feltri, gradirei avere la Sua opinione sul ritorno in trasmissione a Striscia la notizia di Enzo Iacchetti, violento e invasato antisemita. Se vorrà rispondermi, sono sicuro che lo farà con assoluta franchezza, incurante del fatto che tra la compagine sociale del Giornale è presente la Famiglia Berlusconi. Con stima. Giovanni Pisoni Caro Giovanni, la presenza della famiglia Berlusconi nella compagine sociale del Giornale non è mai stata, né sarà mai, un limite alla mia libertà di giudizio. Se così fosse stato, avrei smesso di fare questo mestiere da decenni. Non ho mai chiesto permessi per dire ciò che penso e non ho mai taciuto per compiacere qualcuno, potente o meno che fosse. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gli antirazzisti a corrente alternata

