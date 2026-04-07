Frana in Molise circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Adriatica

Martedì 7 aprile, alle 12:25, la circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica tra Termoli e Montenero di Bisaccia è stata sospesa a causa di un movimento franoso nella zona di Petacciato. La sospensione riguarda il tratto tra Bari e Pescara e si è resa necessaria per permettere verifiche sulla stabilità della linea. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali ritardi o disagi specifici per i passeggeri coinvolti.

Treni soppressi tra Termoli e Montenero di Bisaccia in via precauzionale per le opportune verifiche a seguito di un movimento franoso Trenitalia rende noto che i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi. Mentre i treni Alta Velocità direttamente coinvolti e oggetto di variazione sono: FR 8824 Lecce (10:06) - Milano Centrale (19:10): il treno oggi è instradato sul percorso alternativo da Foggia a Bologna via Caserta e non ferma a Termoli, Pescara Centrale, San Benedetto del Tronto, Ancona, Pesaro, Forlì e Rimini; FR 8807 Milano Centrale (11:35) - Taranto (19:46): il treno oggi è instradato sul percorso alternativo da Bologna a Foggia via Caserta e non ferma a Cesena, Rimini, Pesaro, Ancona, San Benedetto del Tronto, Pescara Centrale e Termoli. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Pericolosa frana avanza e blocca la circolazione ferroviaria: treni fermi sulla linea AdriaticaAlle 13 di oggi, martedì 7 aprile, la circolazione è sospesa tra Termoli e Montenero di Bisaccia per verifiche sulla linea.

Binari allagati, resta sospesa la circolazione sulla linea AdriaticaDa mercoledì pomeriggio la tratta Fossacesia – Porto di Vasto è interrotta per l’esondazione del fiume Osento.

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