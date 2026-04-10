Oggi la linea ferroviaria tra Pescara e Bari ha ripreso regolarmente il servizio dopo i lavori di ripristino a seguito della frana di Petacciato. Alcuni treni sono ancora coinvolti nell’operazione di riordino. Trenitalia ha diffuso un comunicato alle 0:00 annunciando il ritorno alla normale circolazione sulla tratta, precisando che l’attività è stata ripresa dopo le operazioni di messa in sicurezza.

Di seguito un comunicato diffuso da Trenitalia: Aggiornamento – ore 0:00 La circolazione riprenderà gradualmente tra Termoli e Montenero di Bisaccia dalle ore 6:00 di oggi, venerdì 10 aprile, dopo l’intervento dei tecnici di RFI a seguito di un movimento franoso avvenuto nella località di Petacciato. Nel corso della giornata di venerdì e fino al completo ripristino della linea, il programma dei treni Alta Velocità, Intercity e del Regionale di Trenitalia potrà subire ritardi, modifiche o cancellazioni. Assistenza potenziata da parte di Trenitalia nelle stazioni e a bordo dei treni. Si invitano i passeggeri a consultare i canali di Infomobilità di Trenitalia e RFI. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Frana di Petacciato: linea ferroviaria Pescara-Bari, oggi la ripresa. Alcuni treni ancora coinvolti ELENCO Dopo i lavori di ripristino

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La frana di #Petacciato, in #Molise, l'ultima volta si era attivata 11 anni fa: ecco l'analisi degli architetti, che avvertono: "Il nostro sistema è fragile, tanto più con gli eventi estremi". #ambiente #frane #frana x.com

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