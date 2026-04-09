A causa di una frana a Petacciato, il tratto dell'autostrada A14 è stato chiuso e la linea ferroviaria Pescara-Bari interrotta anche oggi. Sono stati sospesi alcuni treni, con lavori in corso per il ripristino dei binari che dovrebbe permettere la riapertura domani. Nel frattempo, la protezione civile ha mantenuto l’allerta arancione su gran parte del Molise e su alcune zone dell’Abruzzo.

Gran parte del Molise e parte dell’Abruzzo in allerta arancione, secondo lo schema della protezione civile. Rischi di frane essenzialmente, conseguenza del maltempo dei giorni scorsi. In tema di frane la più grande d’Europa, quella di Petacciato, ha fatto danni notevolissimi. Domani è prevista la riattivazione della linea ferroviaria, cosa per cui da ieri sera sono in corso lavori. Ci vorrà più tempo per il tratto di autostrada A14. —– Di seguito la comunicazione di Autostrade: Sulla A14 Bologna-Taranto, si è resa necessaria la chiusura dei tratti, tra Poggio Imperiale e Vasto sud verso Bologna e tra Vasto sud e Termoli verso Bari, per una verifica tecnica, a seguito dell’attivazione del sistema di monitoraggio, appositamente installato in corrispondenza del fronte franoso di Petacciato. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Frana di Petacciato: tratto di A14 chiuso, linea ferroviaria Pescara-Bari interrotta anche oggi ELENCO TRENI COINVOLTI Lavori per il ripristino dei binari per la riapertura domani. Oggi in Molise ancora allerta arancione

Frana di Petacciato: tratto di A14 chiuso, linea ferroviaria Pescara-Bari interrotta anche oggi ELENCO TRENI COINVOLTI Lavori per il ripristino dei binari per la riapertura domaniDi seguito la comunicazione di Autostrade: Sulla A14 Bologna-Taranto, si è resa necessaria la chiusura dei tratti, tra Poggio Imperiale e Vasto sud...

Frana in Molise: tratto di A14 chiuso, auto bloccate PERCORSI ALTERNATIVI. Linea ferroviaria Pescara-Bari interrotta ELENCO TRENI COINVOLTI OGGI AggiornamentoDi seguito la comunicazione di Autostrade (0,03): Sulla A14 Bologna-Taranto, si è resa necessaria la chiusura dei tratti, tra Poggio Imperiale e...

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