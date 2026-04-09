Frana di Petacciato | tratto di A14 chiuso linea ferroviaria Pescara-Bari interrotta anche oggi ELENCO TRENI COINVOLTI Lavori per il ripristino dei binari per la riapertura domani
Una frana ha provocato la chiusura di un tratto dell'autostrada A14 tra Petacciato e un'altra località, interrompendo anche la linea ferroviaria Pescara-Bari. Sono coinvolti diversi treni, e i lavori per il ripristino dei binari sono in corso con l’obiettivo di riaprire domani. Autostrade ha comunicato che sulla A14 Bologna-Taranto si sono rese necessarie ulteriori operazioni di intervento.
Di seguito la comunicazione di Autostrade: Sulla A14 Bologna-Taranto, si è resa necessaria la chiusura dei tratti, tra Poggio Imperiale e Vasto sud verso Bologna e tra Vasto sud e Termoli verso Bari, per una verifica tecnica, a seguito dell’attivazione del sistema di monitoraggio, appositamente installato in corrispondenza del fronte franoso di Petacciato. Si ricorda che la SS16 Adriatica nel tratto interessato non risulta percorribile, pertanto si consiglia: Per i soli veicoli leggeri in direzione Bari, dopo l’uscita obbligatoria a Vasto sud, percorrere la SS650 Trignina, seguire le indicazioni per IserniaCampobasso e successivamente per Termoli, con rientro in A14 a Termoli. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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