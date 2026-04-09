Frana di Petacciato | tratto di A14 chiuso linea ferroviaria Pescara-Bari interrotta anche oggi ELENCO TRENI COINVOLTI Lavori per il ripristino dei binari per la riapertura domani

Una frana ha provocato la chiusura di un tratto dell'autostrada A14 tra Petacciato e un'altra località, interrompendo anche la linea ferroviaria Pescara-Bari. Sono coinvolti diversi treni, e i lavori per il ripristino dei binari sono in corso con l’obiettivo di riaprire domani. Autostrade ha comunicato che sulla A14 Bologna-Taranto si sono rese necessarie ulteriori operazioni di intervento.