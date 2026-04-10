Frana di Petacciato | linea Adriatica da e per Foggia interrotta treni cancellati o modificati

Nella mattinata di venerdì 9 aprile, la linea Adriatica è stata interessata da un'interruzione a causa di una frana a Petacciato, che ha causato la cancellazione o la modifica di alcuni treni in viaggio da e per Foggia. A partire dalle prime ore, la circolazione ferroviaria ha iniziato un graduale processo di ripresa, con alcune tratte che sono state riattivate nel corso della giornata.

Dalle prime luci di oggi, venerdì 9 aprile, sulla linea Adriatica la circolazione è in graduale ripresa.Dopo l'intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana a seguito di un movimento franoso avvenuto nella località di Petacciato, in Molise, è partito il primo treno sulla tratta riattivata. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Frana di Petacciato, linea ferroviaria Adriatica riapre venerdì: decine di treni cancellati anche oggiTrenitalia comunica che la circolazione sul tratto interrotto della linea Pescara-Bari per la frana di Petacciato sarà ristabilita gradualmente da... Leggi anche: Frana di Petacciato, stop ai treni sulla linea adriatica e scuole chiuse [VIDEO] Temi più discussi: Frana di Petacciato, fronte lungo 4 km paralizza la viabilità: blocco rischia di isolare la Puglia; La frana di Petacciato, in Molise, si riattiva dopo 11 anni spezzando la dorsale adriatica; Frana di Petacciato: cause, tipo di dissesto e impatti su A14 e ferrovia; La frana di Petacciato continua a muoversi. Protezione civile al lavoro. Frana di Petacciato, paralisi per tutta la linea Adriatica: chiuse A14, Statale e ferroviaLa frana torna a muoversi e blocca autostrada il giorno del rientro, con centinaia di auto ferme. Sospesa linea ferroviaria tra Termoli e Vasto. Nessuna alternativa sulla Statale 16, già interrotta. È ... primonumero.it Frana di Petacciato: linea ferroviaria Pescara-Bari, oggi la ripresa. Alcuni treni ancora coinvolti ELENCO Dopo i lavori di ripristinoNel corso della giornata di venerdì e fino al completo ripristino della linea, il programma dei treni Alta Velocità, Intercity e del Regionale di Trenitalia potrà subire ritardi, modifiche o ... noinotizie.it La frana di #Petacciato, in #Molise, l'ultima volta si era attivata 11 anni fa: ecco l'analisi degli architetti, che avvertono: "Il nostro sistema è fragile, tanto più con gli eventi estremi". #ambiente #frane #frana x.com https://www.abruzzolive.tv/cronaca/frana-di-petacciato-riaperti-a14-vasto-sud-poggio-imperiale-e-tratti-tangenziale-709-termoli-e-statali-16-e-157-it38975.html Frana a Petacciato. Riaperti A14 e tratti di tangenziale Termoli, di statali 16 e 157. Da domani torna - facebook.com facebook