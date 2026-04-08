Una frana a Petacciato ha provocato la sospensione del traffico ferroviario sulla linea adriatica. Contestualmente, un tratto dell’autostrada A14 è stato chiuso al traffico, a causa di problemi sulla statale 16 legati al crollo di un ponte sul Trigno. Le autorità hanno deciso di chiudere le scuole nella zona interessata dall’evento. Non sono ancora state fornite informazioni su eventuali feriti o danni alle strutture.

AGI - Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea adriatica. Un tratto della A14 chiuso, che impatta con i problemi sulla statale 16 legati al crollo di un ponte sul Trigno. Puglia e Molise a rischio isolamento. Stop alle lezioni, anche universitarie, nella provincia di Campobasso. Circa 60 sfollati, ospitati anche in b&b e altre strutture, se non da parenti e amici. Sono le conseguenze della frana di Petacciato, con un fronte di smottamento di circa 4 chilometri, è il più esteso d'Europa. "È un' emergenza nazionale ", ha detto il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti. Roberti ha visitato il luogo della frana con il sindaco di Petacciato, Antonio Di Pardo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Frana di Petacciato, stop ai treni sulla linea adriatica e scuole chiuse [VIDEO]

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News - Frana a Petacciato. Il Molise si blocca, Nord e Sud a rischio isolamento 8/4/2026

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la Repubblica. . Spezzata e sospesa. Dopo i nuovi movimenti registrati sulla frana di Petacciato, i collegamenti tra nord e sud Italia sono stati praticamente messi in pausa. I binari della linea adriatica, tra Montenero di Bisaccia e Termoli, hanno subito una defo - facebook.com facebook

Frana di Petacciato, A14 ancora chiusa, oggi incontro a Roma x.com