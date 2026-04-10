Fra tradizione e nuovi orizzonti L’Aglianico guida il cambiamento

La regione Basilicata, conosciuta per la produzione di vini di alta qualità, sta assistendo a un progressivo aumento di consensi e riconoscimenti nel settore vinicolo. Il vino Aglianico, simbolo della regione, rappresenta un esempio di questa evoluzione, che combina tradizione e innovazione. Nonostante la sua percezione di nicchia, la zona sta attirando maggiore attenzione da parte di produttori e appassionati, contribuendo a rafforzare la reputazione dei suoi vini.

Regione produttrice di grandi vini, ma ancora percepita di nicchia, la Basilicata sta vivendo una notevole crescita, in termini di qualità e riconoscimento. Ne parliamo con Nicola Gentile, presidente della delegazione della Basilicata della Fondazione italiana sommelier. La Basilicata è una regione che ha avuto una grande crescita, trainata dall’ Aglianico del Vulture. Quali sono le tendenze? "Sicuramente è l’Aglianico del Vulture a fare da traino, anche all’estero. Tuttavia, la Basilicata non si esaurisce in questo: abbiamo altre tre Doc, Matera Doc, Grottino di Roccanova Doc e Terre dell’Alta Val d’Agri Doc, denominazioni che esistono da diversi anni e che stanno consolidando la loro identità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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