La montagna lombarda si prepara alle Olimpiadi invernali, ma il suo volto sta cambiando rapidamente. Le comunità locali vivono tra tradizione e innovazione, tra abitazioni, lavoro e tempo libero. È un momento di grande trasformazione, che apre nuovi orizzonti e sfide per chi ci abita.

Una lettura profonda della montagna lombarda, un’indagine sulla dimensione abitativa, lavorativa e del tempo libero, in un contesto in profonda trasformazione in vista delle Olimpiadi invernali. Dalla Val Camonica alle Orobie Bergamasche, da Bormio e Livigno alla Valtorta, da Madesimo - il comune italiano più lontano dal mare - alla Val Seriana, alla Val di Mello e alla Valtellina: un viaggio tra paesaggi, memoria, storie, miti e visioni future. È stata inaugurata ieri l’esposizione " Scenari Alpini. Paesaggi e Comunità di Lombardia fra tradizioni e futuro ", a cura di Matteo Balduzzi, sostenuta da Regione e visitabile fino al 3 maggio nelle sale di Villa Ghirlanda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Montagna, viaggio fra mito e futuro: "Così apriamo orizzonti sconosciuti"

