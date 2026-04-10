Martedì si è svolto un incontro di circa quattro ore e mezza tra Marina e Piersilvio Berlusconi e il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani. La discussione si è concentrata sulla strategia di rilancio del partito e sulla condivisione di una visione comune. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora annunciato eventuali decisioni o prossimi passi, ma l’incontro ha rappresentato un momento di confronto tra le parti coinvolte.

È durato quattro ore e mezzo il faccia a faccia tra Marina e Pier Silvio Berlusconi e Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia. L'incontro è avvenuto negli uffici Mediaset di Cologno Monzese. Era presente anche Gianni Letta. L’incontro, si legge in una nota del partito azzurro, " si è svolto in un clima di grande amicizia e cordialità". Dopo "un’ampia panoramica sulla situazione politica economica ed internazionale e la rinnovata fiducia nel segretario", viene sottolineato nel comunicato, "l’attenzione si è concentrata sul futuro di Forza Italia. È emersa una visione unitaria e condivisa per il rilancio del movimento nello spirito e con i valori del fondatore Silvio Berlusconi". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Da Marina e Piersilvio Berlusconi fiducia a Tajani: "Visione condivisa per il rilancio di Forza Italia"

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24 Mattino - Radio 24. . È un giorno chiave per uno dei partiti che sostengono il governo: Forza Italia. Dopo giorni d’attesa Marina e Piersilvio Berlusconi incontreranno il leader Antonio Tajani a cui, da tempo, chiedono un cambio di passo e di figure di vertice - facebook.com facebook

. @paolomieli: "Oggi Tajani è stato convocato finalmente da Marina e Piersilvio Berlusconi ma senza gli altri fratelli. Tajani andrà anche a Beirut lunedì, per me è più pericoloso l'incontro di oggi con Marina che a Beirut per Tajani". x.com