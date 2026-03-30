Un incontro riservato tra il leader di Forza Italia e una figura chiave del partito si è svolto per affrontare le divergenze interne e cercare di rafforzare l’unità. La discussione ha riguardato le strategie future e le modalità di rinnovamento del gruppo politico. Non sono stati resi pubblici dettagli specifici sui contenuti trattati durante la riunione.

Un confronto riservato per tentare di arginare le tensioni e ricompattare il partito. È questo il quadro che emerge da un retroscena del Corriere della Sera, che racconta del previsto incontro tra Antonio Tajani e Marina Berlusconi, fissato nei prossimi giorni in un momento particolarmente delicato per Forza Italia. Un faccia a faccia che, secondo le ricostruzioni, avrebbe l’obiettivo di frenare la crescente crisi interna e ridefinire gli equilibri politici in vista delle prossime sfide. Il colloquio tra il segretario del partito e la figura centrale della famiglia del fondatore Silvio Berlusconi arriva dopo una fase turbolenta, aggravata dagli effetti della recente sconfitta al referendum, che ha innescato una serie di scosse all’interno della formazione azzurra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Forza Italia, faccia a faccia tra Tajani e Marina Berlusconi sul rinnovamento del partito

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