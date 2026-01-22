Tajani ha ribadito che Forza Italia rimane un partito aperto e inclusivo, senza questioni interne riguardanti Occhiuto. Il vicesegretario del partito, che fa parte della dirigenza, rappresenta un elemento stabile e condiviso all’interno della leadership. Questa posizione sottolinea l’obiettivo del partito di mantenere un clima di collaborazione e apertura, evitando tensioni o fraintendimenti interni.

«Non c'è nessuna questione Occhiuto, il nostro è un partito aperto, ognuno può fare. Occhiuto è vicesegretario del partito, è parte della dirigenza del partito, quindi bene. Non capisco quale sia la questione. In un partito in cui tutti possono parlare e discutere non esistono questioni». Lo ha affermato il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, a margine di una conferenza stampa nella sede del partito, rispondendo a una domanda sul governatore della Calabria e vicesegretario azzurro Roberto Occhiuto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Tajani e la leadership di Forza Italia: "Non c'è nessuna questione Occhiuto, il nostro è un partito aperto"

I "mal di pancia" e le tensioni dentro Forza Italia. Occhiuto: "Nessuna sfida alla leadership di Tajani"In un contesto di tensioni interne a Forza Italia, il governatore Occhiuto chiarisce che l'iniziativa del 17 non rappresenta una sfida alla leadership di Tajani.

Forza Italia, Occhiuto: “Convegno non è sfida a leadership Tajani”Il convegno organizzato da Forza Italia il 17 si presenta come un’occasione di confronto interno, volto a rafforzare i valori liberali del centrodestra.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Venezuela, Tajani: 'Libero anche Luigi Gasperin'. Trump vede Machado; Venezuela, Tajani: le imprese italiane potranno avere un ruolo di primo piano; Il ministro Tajani a Catania: Forza Italia, ascolterò tutti. La priorità è difendere la bandiera, non rinuncio alla guida della Sicilia; Venezuela, Tajani: Caduta Maduro occasione storica, ora fase nuova.

Tajani e la leadership di Forza Italia: Non c'è nessuna questione Occhiuto, il nostro è un partito apertoIl vicepresidente del Consiglio e leader degli azzurri ha così risposto ad una domanda nel corso di una conferenza stampa nella sede del partito ... msn.com

Tajani conferma la leadership di Forza Italia in SiciliaNel forum in redazione con il direttore Antonello Piraneo e il vicedirettore Mario Barresi, Tajani ha affrontato senza reticenze i nodi aperti nel partito, ribadendo un principio chiave: la Sicilia ... cataniaoggi.it

Tgs. . La corsa alla leadership di Forza Italia. Nel giorno dell'arrivo del ministro Antonio Tajani a Catania, Marco Falcone chiede il ritiro un passo indietro all'attuale coordinatore Marcello Caruso. Un appello che agita il partito. Servizio di Giacinto Pipitone - facebook.com facebook

Tajani, 'Schifani bis Normalmente l'uscente viene ricandidato'. Leader Forza Italia: "Mai detto che c'è un candidato diverso per la Sicilia" #ANSA x.com