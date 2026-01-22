Tajani e la leadership di Forza Italia | Non c' è nessuna questione Occhiuto il nostro è un partito aperto

Tajani ha ribadito che Forza Italia rimane un partito aperto e inclusivo, senza questioni interne riguardanti Occhiuto. Il vicesegretario del partito, che fa parte della dirigenza, rappresenta un elemento stabile e condiviso all’interno della leadership. Questa posizione sottolinea l’obiettivo del partito di mantenere un clima di collaborazione e apertura, evitando tensioni o fraintendimenti interni.

«Non c'è nessuna questione Occhiuto, il nostro è un partito aperto, ognuno può fare. Occhiuto è vicesegretario del partito, è parte della dirigenza del partito, quindi bene. Non capisco quale sia la questione. In un partito in cui tutti possono parlare e discutere non esistono questioni». Lo ha affermato il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, a margine di una conferenza stampa nella sede del partito, rispondendo a una domanda sul governatore della Calabria e vicesegretario azzurro Roberto Occhiuto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

