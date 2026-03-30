forza italia faccia a faccia tajani marina berlusconi sul rinnovamento del partito

A metà settimana si terrà un incontro tra il leader di Forza Italia e Marina Berlusconi, figlia del fondatore del partito. Il leader ha affermato che, se la figlia desidera apportare cambiamenti, si può concordare un rinnovamento. La discussione riguarda le prospettive di rinnovamento all’interno del partito azzurro e il possibile ruolo della famiglia fondatrice.

Mercoledì o giovedì, alla fine di una doppia trasferta a Kiev prima e a Belgrado poi, Antonio Tajani incontrerà Marina Berlusconi. Un faccia a faccia fortemente cercato dal segretario di Forza Italia, per provare a frenare la slavina interna, innescata dalla sconfitta al referendum.«Se si vuole dare una scossa al partito, concordiamola. Io non posso subirla». Questo il ragionamento che Tajani avrebbe condiviso con i suoi e vorrebbe portare alla figlia del fondatore del partito in quello che auspicherebbe come «un chiarimento definitivo, almeno fino al voto delle Politiche». Non per puntellare sé stesso, giura, ma per salvaguardare il partito. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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