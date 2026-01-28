Inchieste Fabrizio Corona eterodirette da FdI per screditare i Berlusconi voti di Forza Italia raddoppiano se Piersilvio e Marina si candidano - RETROSCENA

Fabrizio Corona si trova al centro di una nuova polemica. Secondo alcune fonti, ci sarebbero inchieste eterodirette da FdI che mirano a screditare i Berlusconi. Nel frattempo, i voti di Forza Italia aumentano considerevolmente se Piersilvio o Marina si candidano alle prossime elezioni. Fabrizio Corona continua a essere un nome chiave nel dibattito politico e giudiziario, mentre si fanno sempre più insistenti le voci su una possibile svolta in Forza Italia intorno al 17 ottobre 2026.

Piersilvio Berlusconi avrebbe già fissato la deadline per il cambio di leadership in Forza Italia. La data sarebbe il 17 ottobre 2026, pochi mesi prima delle elezioni politiche previste tra marzo e aprile 2027. Il piano sarebbe quello di mandare in pensione politica Antonio Tajani e preparare la dis.

