Premio Autori 2026 | edizione speciale dedicata ad Angelo Longoni alla Casa del Cinema di Roma
Il Premio Autori 2026, presso la Casa del Cinema di Roma, rende omaggio ad Angelo Longoni e alla drammaturgia italiana contemporanea. Questa edizione speciale riconosce il contributo di una generazione di autori che ha influenzato profondamente il teatro e il cinema italiani. Un'opportunità per valorizzare il talento e il percorso artistico di figure significative nel panorama culturale nazionale.
Un omaggio alla drammaturgia italiana contemporanea e a una generazione di autori che ha segnato teatro e cinema. Lunedì 19 gennaio 2026 alle ore 18.00, presso la Sala Bistrot della Casa del Cinema (Largo Marcello Mastroianni 1, Roma), la Federazione AUT-AUTORI assegna la terza edizione del Premio Autori, riconoscimento dedicato a un’opera cinematografica eo audiovisiva tratta da un testo di drammaturgia italiana contemporanea o ad esso ispirata. Un’edizione speciale in memoria di Angelo Longoni. Quella del 2026 sarà un’edizione particolarmente significativa: il Premio viene infatti dedicato ad Angelo Longoni, autore recentemente scomparso, capace di unire in modo raro scrittura e visione scenica. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
Il Premio Autori 2025 celebra Umberto Marino e il ricordo di Angelo LongoniIl Premio Autori 2025, organizzato dalla federazione AUT-AUTORI, rende omaggio a Umberto Marino e al ricordo di Angelo Longoni.
Premio Autori 2025 lunedì 19 gennaio alla Casa del CinemaIl Premio Autori 2025 sarà consegnato lunedì 19 gennaio 2026 alle ore 18.
V Edizione del Concorso Letterario Internazionale Premio Mazara Narrativa e Poesia 2026; Premio giornalistico internazionale Cristiana Matano ecco il bando 2026 – XI edizione; IPA apre le candidature per il Prix Voltaire 2026, che compie vent’anni; Verso la decima edizione del Premio NUOVO IMAIE Enzo Jannacci 2026 - - I diritti degli artisti.
Premio Autori 2025 lunedì 19 gennaio alla Casa del Cinema - 00 presso la Sala Bistrot della Casa del Cinema, Largo Marcello Mastroianni 1 Ogni anno la ... romadailynews.it
Il 19 gennaio torna «Premio Autori»: ogni anno la federazione Aut-autori conferisce il ad un’opera cinematografica e/o audiovisiva, tratta da un testo di drammaturgia italiana contemporanea o da questo ispirata https://www.lacapitale.it/articolo/premio-autori- - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.