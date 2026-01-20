Premio Autori 2026 | edizione speciale dedicata ad Angelo Longoni alla Casa del Cinema di Roma

Il Premio Autori 2026, presso la Casa del Cinema di Roma, rende omaggio ad Angelo Longoni e alla drammaturgia italiana contemporanea. Questa edizione speciale riconosce il contributo di una generazione di autori che ha influenzato profondamente il teatro e il cinema italiani. Un'opportunità per valorizzare il talento e il percorso artistico di figure significative nel panorama culturale nazionale.

Un omaggio alla drammaturgia italiana contemporanea e a una generazione di autori che ha segnato teatro e cinema. Lunedì 19 gennaio 2026 alle ore 18.00, presso la Sala Bistrot della Casa del Cinema (Largo Marcello Mastroianni 1, Roma), la Federazione AUT-AUTORI assegna la terza edizione del Premio Autori, riconoscimento dedicato a un'opera cinematografica eo audiovisiva tratta da un testo di drammaturgia italiana contemporanea o ad esso ispirata. Un'edizione speciale in memoria di Angelo Longoni. Quella del 2026 sarà un'edizione particolarmente significativa: il Premio viene infatti dedicato ad Angelo Longoni, autore recentemente scomparso, capace di unire in modo raro scrittura e visione scenica.

