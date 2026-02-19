UnArchive Forum | a Roma la prima edizione dedicata all’ecosistema del riuso delle immagini

Dal 27 al 29 maggio 2026, all’Orto Botanico di Trastevere a Roma, si tiene la prima edizione di UnArchive Forum, dedicato all’ecosistema del riuso delle immagini. L’evento si svolge in contemporanea con UnArchive Found Footage Fest Roma, che attira appassionati e professionisti del cinema d’archivio. Durante i tre giorni, si discuteranno nuove tecniche di riutilizzo e progetti innovativi nel settore. Oltre a workshop e incontri, ci saranno proiezioni di film storici restaurati e restauratori presenteranno le loro esperienze.

Dal 27 al 29 maggio 2026 all'Orto Botanico di Trastevere, in contemporanea con UnArchive Found Footage Fest Roma diventa capitale internazionale del cinema d'archivio con la prima edizione di UnArchive Forum – The Image Reuse Ecosystem, il primo evento interamente dedicato alla filiera del film d'archivio e al riuso creativo delle immagini. L'appuntamento è dal 27 al 29 maggio 2026 nella cornice dell' Orto Botanico di Trastevere, in concomitanza con la IV edizione di UnArchive Found Footage Fest (26–31 maggio 2026). UnArchive Forum nasce come piattaforma di confronto e cooperazione tra tutti gli attori del settore, mettendo in relazione competenze e visioni spesso distribuite in mondi separati: dall'archivio alla produzione, dalla conservazione alla distribuzione, dalla curatela alla formazione.