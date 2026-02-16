Il centenario del tenore Masini | Proviamo a immaginare la sua voce d’angelo

Il centenario della nascita di Angelo Masini, il tenore che ha incantato il pubblico all’inizio del Novecento, ha portato alla luce nuove testimonianze sulla sua carriera. La sua voce d’angelo, che ancora oggi affascina gli appassionati, si è spenta da tempo, ma le registrazioni antiche potrebbero tornare a far sentire le sue note. Un ricercatore locale ha scoperto un frammento di pellicola in un vecchio deposito, alimentando la speranza di ascoltare di nuovo le sue interpretazioni.

Forlì, 15 febbraio 2026 – La voce di Angelo Masini è andata perduta (per quanto non siano perse, invece, le speranze di ritrovare le registrazioni, che risalgono ai primi del Novecento). Eppure nel concerto-conferenza che si è tenuto sabato pomeriggio alla Fondazione Masini si è cercato proprio di ritrovare, almeno con l’immaginazione, quella ‘ voce di velluto ’ che è rimasta nella leggenda. A condurre il primo evento dedicato al tenore nel centenario della sua morte (avvenuta nel 1926), è stato Enrico Stinchelli, musicologo e divulgatore, noto al grande pubblico per la trasmissione ‘La Barcaccia’ di Rai Radio 3. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il tenore forlivese Angelo Masini, scomparso nel 1926, è una figura di rilievo nel panorama lirico italiano.

Sabato 14 febbraio, alla Sala Sangiorgi della Fondazione Angelo Masini, si è tenuto un evento dedicato al tenore forlivese.

