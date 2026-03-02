Angelo Masini un’eredità viva | al via l’anno delle celebrazioni per il Tenore Angelico

Il Lions Club Forlì Host ha organizzato un incontro nella Sala Aurora di Palazzo Albicini dedicato ad Angelo Masini. La manifestazione fa parte delle celebrazioni ufficiali dell’anno intitolato a “Angelo Masini, un’eredità viva”, e ha visto la partecipazione di membri del club e appassionati di musica. L’evento ha approfondito la figura del Tenore Angelico attraverso interventi e testimonianze.

