Forlì-Ascoli due volate a confronto Rivali in corsa per la B con 9 successi filati

Domani alle 17.30 si sfidano Forlì e Ascoli in un match decisivo per le rispettive stagioni. Il Forlì cerca ancora due punti per ufficializzare la salvezza, mentre l’Ascoli, che ha vinto nove partite di fila, punta a consolidare il primo posto in classifica dopo aver raggiunto quota 71 punti, superando l’Arezzo. La partita mette di fronte due squadre con obiettivi opposti ma entrambe determinate a ottenere il massimo risultato.

Una battaglia, per opposti obiettivi, da cuori forti. Domani alle 17.30 il Forlì a caccia della salvezza (per la matematica servono 2 punti), sfida il lanciatissimo Ascoli che proprio nello scorso fine settimana ha agganciato, a quota 71, al vertice della classifica del girone B l’ex lepre Arezzo. Una rincorsa felicemente coronata da -12, portata a termine grazie a nove vittorie consecutive, compreso il recente blitz, all’ultimo respiro, messo a segno in casa del club toscano (1-2). A proposito della volata per la conquista della serie B, un particolare da non sottovalutare riguarda il regolamento: in caso di arrivo in parità, favorisce l’Arezzo in vantaggio negli scontri grazie alla vittoria per 2-0 nel girone di andata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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