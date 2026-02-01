Messina supera Paternò con carattere | due successi di fila che rafforzano la corsa in classifica

L’ACR Messina torna a vincere, questa volta sul campo del Paternò. La squadra di Parisi si impone 1-0 grazie a un gol di Roseti nella ripresa. È il secondo successo di fila per i messinesi, che rafforzano la loro posizione in classifica in un momento chiave del campionato.

L’ACR Messina si impone sul campo del Paternò con un successo che pesa più del risultato finale. Il 1-0 conquistato in Sicilia, grazie al gol di Roseti nella ripresa, rappresenta la seconda vittoria consecutiva per la squadra di Parisi, un segnale importante in una fase cruciale del campionato. La partita, giocata allo stadio comunale di Paternò, non è stata facile: i padroni di casa hanno messo in difficoltà i rossazzurri fin dal primo minuto, impiegando il Messina in una prestazione tesa e faticosa. La difesa, guidata da un reparto ordinato e attento, ha resistito agli assalti avversari, ma l’attacco ha faticato a trovare il giusto ritmo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

