Capitale della Cultura 2028 arriva il verdetto Quali sono le 8 rivali di Ancona e Forlì | dossier a confronto

Il 18 marzo 2026, sono stati annunciati i dieci dossier presentati da altrettante città in corsa per il titolo di Capitale della Cultura 2028. Tra queste, Ancona e Forlì-Cesena sono fra le otto finaliste che si sfideranno con progetti dettagliati e specifici, mentre le altre città hanno presentato le loro candidature. La competizione vede coinvolti vari enti e realtà locali che hanno elaborato i propri piani culturali.

Forlì, 18 marzo 2026 – Dieci candidate per dieci dossier: ecco i progetti con cui Forlì-Cesena e Ancona dovranno confrontarsi. L’ordine che seguiamo è – come quello scelto dalla giuria – alfabetico. Sono le nove rivali che si contendono il titolo di Capitale della cultura 2028. Candidature dal respiro territoriale. Il dossier di Anagni si chiama ‘Hernica Saxa. Dove la storia lega, la cultura unisce’. Anagni, Comune capofila, ha scelto di puntare su un sodalizio territoriale: a concorrere è tutta la Ciociaria con Ferentino, Alatri e Veroli (provincia di Frosinone). Una scelta simile a quella di Forlì, che corre con Cesena e altri 50 Comuni romagnoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Capitale della Cultura 2028, arriva il verdetto. Quali sono le 8 rivali di Ancona e Forlì: dossier a confronto Articoli correlati Ancona candidata a Capitale della Cultura 2028, verdetto atteso per il 18 marzoLa proclamazione alle ore 11 nella Sala Spadolini della Presidenza del Consiglio. Leggi anche: Capitale della Cultura 2028, Forlì e Cesena presentano a Roma il dossier. De Pascale: “Dateci fiducia” Approfondimenti e contenuti su Capitale della Cultura Temi più discussi: Capitale della Cultura 2028: il 18 marzo la proclamazione ufficiale. Ecco le città in gara; Capitale della Cultura 2028, si decide il 18 marzo; Sarzana candidata ligure a Capitale della Cultura 2028; Capitale italiana della Cultura 2028, la proclamazione il 18 marzo. Capitale della cultura, Forlì e Cesena in attesa. Domani l'annuncioI due sindaci e il presidente del comitato per la candidatura 2028 Gianfranco Brunelli tornano a Roma per l'annuncio della città vincitrice. Comunque vada - dicono - abbiamo ottenuto il risultato di ... rainews.it Capitale Italiana della Cultura 2028, ore decisive: la Ciociaria sogna con Hernica SaxaCapitale Italiana della Cultura 2028, il 18 marzo il verdetto. Hernica Saxa porta Anagni, Alatri, Ferentino e Veroli alla finale con Tarquinia ... ilquotidianodellazio.it L’attesa sta per finire. Domani alle ore 11 sapremo quale sarà la Capitale Italiana della Cultura 2028. L’entusiasmo della città è palpabile e lo abbiamo visto in questi mesi, mentre Gravina riattivava energie, visioni e trasformazioni concrete. Come il rione Pi - facebook.com facebook