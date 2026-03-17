Forbidden Fruit anticipazioni 18 marzo | Lila e Yigit continuano a frequentarsi un nuovo scandalo per Yildiz

Nella prossima puntata di Forbidden Fruit, in onda dal lunedì al sabato alle 14 su Canale 5, Lila e Yigit continueranno a frequentarsi, mentre Yildiz si troverà coinvolta in un nuovo scandalo. La trama si concentra sulle relazioni tra i personaggi principali e sugli sviluppi delle loro vicende quotidiane. Nessuna altra informazione sui dettagli degli eventi o sulle motivazioni dei protagonisti.

Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Nuovo appuntamento alle 14.10 su Canale 5 con la dizi Forbidden Fruit, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tutti i giorni. Nell'episodio di mercoledì 18 marzo vedremo Lila e Yigit continuare ad avvicinarsi, anche se lui si tira indietro perché sa che la sua condizione economica non gli permetterebbe di portare avanti una relazione con la figlia di Halit. Intanto, Zehra freme per l'invito in tv e chiede un favore a Yildiz. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nel prossimo episodio della serie. Dov'eravamo rimasti Sahika tiene in pugno Yigit: gli ha detto di corteggiare Lila, per poi tirarsi . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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