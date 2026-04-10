Ferita con un paio di forbici nel bagno della scuola | paura per una studentessa di 12 anni

Una studentessa di 12 anni è rimasta ferita con un paio di forbici nel bagno della scuola secondaria di primo grado in provincia di Pisa. L’episodio si è verificato questa mattina, creando scompiglio tra studenti e insegnanti. La ragazza è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le cure del caso. La direzione scolastica ha avviato le procedure del caso per chiarire quanto accaduto.

Un momento di tensione ha rotto la quiete mattutina in un istituto secondario di primo grado della provincia di Pisa. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Dodicenne ferita da una compagna con le forbici a scuola, aggressione in bagno durante la lezioneAncora un episodi di violenza di cui è protagonista un minorenne, ancora un articolo di cronaca di scrivere un per reato compiuto da un’adolescente... Paura nel pronto soccorso a Parma, 53enne minaccia il personale medico con un paio di forbiciUna denuncia per minacce aggravate, tentate lesioni aggravate e interruzione di pubblico servizio: questo il bilancio dell’intervento della Polizia... Temi più discussi: Pianta cade in via Liguria. Ferita una donna davanti alla scuola; Aggressione all’ospedale di Circolo di Varese: ferita una guardia giurata; Trovata agonizzante sotto casa e poi morta. Fu un incidente; A Montevergine la montagna dilaniata da frane e rifiuti. Eleonora Palmieri, sopravvissuta alla strage di Crans-Montana: «Le ustioni non sono considerate malattia grave, le spese sono a nostro carico. La chat con gli altri feriti»La veterinaria 29enne alla trasmissione «XXI Secolo» con il fidanzato Filippo Bonifacio: «Sulla guancia messa peggio non posso prendere il sole, quando mi sono ripresa ho subito chiesto quanti morti c ... corrieredibologna.corriere.it Forbici alla mano, aggredisce i clienti e la titolare del bar: la donna resta feritaBRUGINE (PADOVA) - Ha aggredito e minacciato con un paio di forbici la titolare e i clienti di un bar del paese, costringendo la donna a farsi medicare al pronto soccorso. Un episodio violento ... ilgazzettino.it A Capri una escursionista ferita durante un’escursione nei pressi dell’Osservatorio: soccorsa dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Avellino con recupero in elicottero. - facebook.com facebook Lichtsteiner: "Andare all'Inter sarebbe stato un tradimento, con Allegri una ferita che ancora è lì" x.com