Berrettini-Fonseca oggi ATP Montecarlo 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si svolge il match tra Matteo Berrettini e Joao Fonseca nel torneo ATP di Montecarlo 2026. La partita mette di fronte un tennista italiano e uno portoghese con dieci anni di differenza di età, segnando il secondo confronto tra i due nel contesto di questa competizione. L'incontro è atteso in un torneo che attira l'attenzione degli appassionati di tennis da tutto il mondo.

Matteo Berrettini contro Joao Fonseca, 10 anni di differenza e una Montecarlo pronta a vedere quello che è il secondo capitolo di un confronto generazionale. E, per il romano, può davvero essere una grande occasione, quella odierna, per ritrovare quei lidi che, senza i tanti, troppi infortuni, avrebbe frequentato con più continuità. Solo uno finora il precedente, ma relativo a un Fonseca che era ancora lontano da quanto è oggi per due motivi: uno d’età, l’altro di esperienza sul circuito maggiore. In Coppa Davis finì 6-1 7-6(5) per Matteo, ma già al tempo si parlava, e molto bene, del brasiliano. La chance è quella di andare a disputare per la prima volta i quarti nel Principato per il capitolino: sarebbe anche la quinta volta a questo livello in un 1000. 🔗 Leggi su Oasport.it

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