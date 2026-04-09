Berrettini-Fonseca oggi in tv ATP Montecarlo 2026 | orario programma streaming

Oggi in televisione si svolge il match tra Matteo Berrettini e Joao Fonseca, nell'ambito dell'ATP di Montecarlo 2026. I due giocatori si affrontano con dieci anni di differenza di età, in un incontro che rappresenta il secondo capitolo di una sfida tra generazioni diverse. L’incontro si gioca sul campo principale del torneo e sarà trasmesso in diretta streaming.

Matteo Berrettini contro Joao Fonseca, 10 anni di differenza e una Montecarlo pronta a vedere quello che è il secondo capitolo di un confronto generazionale. E, per il romano, può davvero essere una grande occasione, quella odierna, per ritrovare quei lidi che, senza i tanti, troppi infortuni, avrebbe frequentato con più continuità. LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FONSECA DALLE 11.00 Solo uno finora il precedente, ma relativo a un Fonseca che era ancora lontano da quanto è oggi per due motivi: uno d’età, l’altro di esperienza sul circuito maggiore. In Coppa Davis finì 6-1 7-6(5) per Matteo, ma già al tempo si parlava, e molto bene, del brasiliano. 🔗 Leggi su Oasport.it

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