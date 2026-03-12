Palazzo Malatestiano il Comune alla Fondazione | Cedeteci gli uffici

Il Comune ha chiesto alla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano di cedere gli uffici di Palazzo Zagarelli Borgogelli Avveduti, ritenendo che la riqualificazione di questa sede possa facilitare il trasferimento degli uffici della Fondazione stessa. Contestualmente, l’attuale sede del palazzo Malatestiano di via Montevecchio potrebbe essere resa disponibile per le esigenze del Comune. La proposta è stata presentata ufficialmente alla Fondazione.

"La riqualificazione di Palazzo Zagarelli Borgogelli Avveduti potrebbe essere l’occasione per la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, che n’è proprietaria, di trasferire lì i propri uffici e mettere a disposizione del Comune l’attuale sede del palazzo Malatestiano di via Montevecchio". A lanciare la proposta è Ignazio Pucci dirigente comunale dell’ufficio Cultura e Turismo. "Questa soluzione permetterebbe all’Amministrazione comunale di creare un polo museale ampio e omogeneo – spiega Pucci – sarebbe un progetto unico e bellissimo". La soluzione del dirigente Pucci consentirebbe dopo secoli di riunificare, almeno in parte, quella che è stata la dimora dei Malatesta, signori di Fano dal 1357 al 1463. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

