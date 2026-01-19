Ducati svela la nuova moto di Bagnaia e Marquez | doppia banda bianca per i 100 anni dalla fondazione | Foto

Ducati presenta le nuove Desmosedici GP di Bagnaia e Márquez, in occasione del 100° anniversario dell’azienda. Le moto, caratterizzate da una doppia banda bianca, saranno in gara al GP della Thailandia il 1° marzo e accompagneranno i piloti per tutta la stagione 2026. Questa novità segna un importante momento nella storia della casa motociclistica, unendo tradizione e innovazione per un anno di competizioni.

Sono state svelate oggi, 19 gennaio, le Desmosedici GP della Ducati con cui Marc Márquez e Francesco Bagnaia esordiranno al GP della Thailandia il prossimo 1° marzo e correranno per l’intera stagione 2026. Per celebrare i cento anni dalla fondazione di Ducati, la moto sarà di colore rosso opaco con doppia banda bianca sulla carena della Desmosedici GP, un design che rimanda al 2007 e al titolo mondiale conquistato da Casey Stoner. A guidarla ci saranno anche il campione del Mondo Marc Márquez e Francesco Pecco Bagnaia, in cerca di riscatto dopo una stagione deludente. L’altra particolarità sarà il rosso scuro, come quello delle origini: dal rosso della Ducati 60 del 1949, prima moto completa che segnò l’esordio della Ducati tra i costruttori motociclistici, a quello della Gran Sport “Marianna” del 1955, la prima Ducati concepita per correre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La Ducati ha presentato la Desmosedici 2026 a Madonna di Campiglio, segnando un momento importante per il marchio. I piloti Marc Marquez e Pecco Bagnaia correranno con una nuova livrea dedicata al centenario dell’azienda, riflettendo la storia e l’evoluzione della casa italiana. Questa novità sottolinea l’impegno della Ducati nel mantenere vivo il suo patrimonio, unendo tradizione e innovazione nel mondo delle corse.

Da domenica al 21 gennaio, Madonna di Campiglio si conferma come punto di riferimento nel mondo del motociclismo. La Ducati presenta le nuove Desmosedici, con protagonisti Marquez e Bagnaia, in un evento che permette di scoprire le ultime innovazioni delle motociclette di Borgo Panigale. Un'occasione per appassionati e addetti ai lavori di avvicinarsi alle novità di un settore in continua evoluzione.

