Usa giudice della Corte suprema Samuel Alito premiato dalla Fondazione Magna Grecia

Samuel Alito, giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti, ha ricevuto il Premio Internazionale Magna Grecia perché rappresenta un “ponte ideale” tra Italia e America. La motivazione ufficiale sottolinea il suo ruolo nel rafforzare i legami tra i due Paesi, evidenziando anche il suo legame con le radici italiane. La cerimonia di consegna si è svolta a Roma, con la presenza di rappresentanti delle istituzioni italiane e americane. La nomina riflette l’apprezzamento per il suo contributo internazionale nel settore giudiziario.

(Adnkronos) – Un "ponte ideale" tra Italia e Stati Uniti. E' una delle motivazioni con cui la Fondazione Magna Grecia ha conferito pochi mesi fa il Premio Internazionale Magna Grecia a Samuel Alito, giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti. Il riconoscimento gli è stato inoltre assegnato per il suo "straordinario percorso giuridico", ma soprattutto per essere l'esempio di un uomo che, pur arrivando ai vertici del potere mondiale, non ha mai dimenticato le proprie origini. Suo padre Salvatore Alati, nato nel 1914 a Saline Joniche, in Calabria, arrivò come immigrato in America, dove il suo nome cambiò in Samuel Alito Sr.