Al Vinitaly 2026, l’azienda Folonari presenta un’edizione definita “frizzante”, con un focus raddoppiato sugli spumanti oltre ai consueti Super Tuscan. Fondata nel 2000 per continuare una tradizione vitivinicola iniziata nel XVIII secolo, la società ha accumulato numerosi successi nel settore. La manifestazione si conferma un appuntamento importante per la storica realtà, che quest’anno punta a consolidare la propria presenza nel mercato degli spumanti.

È un’edizione che si annuncia "frizzante", questa del Vinitaly 2026 per la Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute, l’azienda nata nel 2000 per proseguire la tradizione vitivinicola di famiglia che risale alla fine del XVIII secolo, lunga e densa di grandi successi. Frizzante perché lo stand, come sempre localizzato nel padiglione 7 (e la posizione è ancora la D10), si prepara ad accogliere soprattutto stampa specializzata e operatori di mercato con la presentazione in anteprima delle nuove annate, ma anche con un ricco programma di esclusive masterclass e degustazioni. Ma non solo: ci saranno anche tre importanti novità. Una delle quali appunto. frizzante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Folonari. Accanto ai Super Tuscan raddoppia lo spumante

Vino, Brunello e Super Tuscan conquistano gli Stati Uniti: il mercato resta strategico“Il mercato statunitense è e resta uno snodo fondamentale per il vino italiano, anche in una fase segnata dai dazi e da forti incertezze geopolitiche.

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