Lo spumante Asti sta attraversando un periodo complicato a causa dei dazi imposti dagli Stati Uniti e dalla Russia, che hanno colpito le esportazioni. Tuttavia, si registra una crescita significativa in Cina, con un aumento del 55% delle vendite. Il Consorzio dell’Asti Docg si occupa di tutelare due denominazioni principali, tra cui il Moscato d’Asti, che nei mercati esteri ha gli Stati Uniti come principale riferimento.

Un anno difficile ma con una buona e inaspettata notizia. Il Consorzio dell’Asti Docg tutela due principali denominazioni: Il Moscato d’Asti che ha negli Usa il proprio mercato di riferimento dove lo scorso anno ha scontato la morsa dei dazi. Mentre la seconda etichetta, l’Asti Spumante, ha il proprio principale mercato nella Russia e quindi in grosse difficoltà a causa della guerra e delle sanzioni conseguenti. Uno scenario che non ha potuto non lasciare il segno sui conti complessivi della denominazione: lo scorso anno si è registrato un calo delle vendite globali in Gdo e retail (quasi 75 milioni di bottiglie) del 9% circa. «Che la fase... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Lo spumante Asti soffre per dazi Usa e Russia ma ora è boom in Cina: +55%

Articoli correlati

Cina, dazi al 55 per cento sull’importazione di carne bovinaIl provvedimento in vigore dal 2026 riguarda i prodotti provenienti da Brasile, Australia e Stati Uniti.

Cna: “Il Made in Italy soffre i dazi, -3,7% l’export dei settori tradizionali verso gli Usa”ROMA – L’effetto dazi c’è ma non si vede sull’export italiano verso gli Stati Uniti.

Altri aggiornamenti su Lo spumante Asti soffre per dazi Usa e...

Asti Docg, 2025 complica to: vendite globali giù del 9% tra dazi Usa e crisi RussiaEcco una proposta per titolo e sottotitolo: --- L’export arretra a 75 milioni di bottiglie, ma l’Asia corre e diventa la nuova frontiera per Moscato e Spumante ... lavocediasti.it

Lo spumante Asti soffre per dazi Usa e Russia ma ora è boom in Cina: +55%Frodi Ue, la relazione Colaf: 554 segnalazioni italiane per 67,5 milioni. Foti: «Sistema antifrode all’avanguardia, i numeri lo attestano» ... ilsole24ore.com