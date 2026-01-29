Vino Brunello e Super Tuscan conquistano gli Stati Uniti | il mercato resta strategico
Gli Stati Uniti continuano a essere uno dei mercati più importanti per il vino italiano. Nonostante le tensioni commerciali e le incertezze geopolitiche, il Brunello e i Super Tuscan attirano ancora molti acquirenti oltre oceano. Le esportazioni di vino italiano in America restano solide e rappresentano una fetta significativa del settore. Gli operatori del settore guardano con attenzione alle opportunità di crescita in un mercato così strategico.
“Il mercato statunitense è e resta uno snodo fondamentale per il vino italiano, anche in una fase segnata dai dazi e da forti incertezze geopolitiche. L’aumento dei costi e la complessa situazione internazionale non sembrano aver spaventato ad ora gli amanti del vino negli Usa”.A dirlo è Pietro.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Approfondimenti su Brunello Italia
"Siamo nel mirino dei super missili cinesi": cosa rischiano gli Stati Uniti
La crescente capacità della Forza Missilistica cinese di lanciare missili balistici antinave rappresenta una nuova sfida per la sicurezza degli Stati Uniti.
Trump a Davos: "Gli Stati Uniti chiedono solo un grande pezzo di ghiaccio strategico per la pace e la sicurezza nel mondo"
Donald Trump è arrivato a Davos per partecipare al World Economic Forum, dove terrà un discorso e incontrerà leader europei.
Ultime notizie su Brunello Italia
Argomenti discussi: I tesori del Chianti in tavola, con Fuori Wine&Siena; Wine and Siena 2026, Carpineto scende in campo con le migliori bottiglie di tre denominazioni; Vino e Siena 2026: Carpineto protagonista con tre denominazioni.
Brunello classico o moderno? Se cambia lo stile è anche questione di clima. Il confronto tra i produttoriBrunello classico o moderno? Dall’edizione 2025 di Benvenuto Brunello è emersa tra i critici impegnati nell’analisi dell’annata 2021 una diatriba tra i tradizionalisti, ancorati al Brunello classico, ... gamberorosso.it
Il partito del Brunello spaccato tra dalemiani e veltroniani. Ma il dibattito (che va oltre Montalcino) è solo all'inizioC’era una volta il Brunello. E ci sarà ancora, non c’è alcun dubbio. Ma… come sarà in futuro? L’edizione 2025 di Benvenuto Brunello, chiusa pochi giorni fa, è stata segnata da un dibattito sulla ... gamberorosso.it
Ti piacciono i bassotti e la campagna della Toscana Completo letto Tuscan Cottage in 100% con una mano super morbida. Approfittane ora! Vieni da Sire Store anche solo per toccarlo con mano, te ne innamorerai! - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.