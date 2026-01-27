Non si ferma all' alt folle fuga in Valassina contromano | poi lo schianto

Un uomo ha ignorato l’alt dei carabinieri in Valassina, dando inizio a una fuga incontrollata che si è conclusa con un incidente contro una rotonda. La vicenda evidenzia i rischi e le conseguenze di comportamenti imprudenti alla guida, richiedendo attenzione e responsabilità sulle strade.

I carabinieri gli intimano l’alt, ma lui non si ferma e inizia una folle fuga che si conclude con lo schianto contro una rotonda. È successo a Varedo dove i carabinieri, durante un consueto servizio di controllo serale del territorio, hanno intimato l’alt a un automobilista. L’uomo alla guida – poi identificato in un 32enne, originario del Marocco, clandestino e senza fissa dimora – non si è fermato. È iniziato l’inseguimento, anche in Valassina in alcuni tratti contromano. La fuga si è conclusa a Paderno Dugnano dove l’uomo ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro una rotonda. Il 32enne ha tentato di scappare, ma è stato fermato dai militari ed è stato trasportato all’ospedale Niguarda per gli accertamenti sanitari.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Un uomo a bordo di uno scooter è stato fermato dai carabinieri dopo aver tentato una fuga lungo la lunghezza della Gardesana Occidentale, percorrendo alcuni tratti contromano e mettendo in pericolo la sicurezza stradale.

