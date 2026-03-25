La folle corsa dall' A1 al centro di Casalecchio poi lo schianto

Due uomini cileni, di 27 e 28 anni, sono stati arrestati dopo una fuga rocambolesca iniziata con una corsa lungo l'autostrada A1 e proseguita nel centro di Casalecchio. Durante la fuga, sono stati coinvolti in un tentato furto in provincia di Prato e si sono nascosti sul tetto di un edificio prima di essere fermati dalla polizia.

Dop aver tentato un furto, inseguiti dall apolizia, urtano diverse auto e rischiano di investire pedoni: in manette dopo lo schianto Una fuga a tutta velocità, tra le auto e i pedoni e un nascondiglio sul tetto di un edificio. Si è conclusa con le manette ai polsi la serata di due cittadini cileni, di 27 e 28 anni, intercettati dalla polizia dopo un tentato furto in provincia di Prato. Tutto ha inizio intorno alle ore 22:00 di martedì 24 marzo, quando i due vengono sorpresi dai proprietari di un appartamento a Prato mentre tentano di forzare l'ingresso. Una volta allertate le forze dell’ordine, vengono fornite indicazioni dettagliate: la coppia è a bordo di una Peugeot di colore grigio e sta imboccando l’Autostrada A1 in direzione Bologna. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - La folle corsa dall'A1 al centro di Casalecchio, poi lo schianto Articoli correlati Corsa folle per evitare il controllo di polizia, poi lo schianto al casello: 4 giovani arrestati a VicenzaQuattro giovani residenti nel Padovano sono stati arrestati dopo un inseguimento a Vicenza. Leggi anche: Folle corsa su un'auto rubata, poi l'incidente e lo schianto contro una staccionata: ferito un bimbo di 5 anni