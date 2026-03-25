Giorno del ricordo i licei teatini Vico e Masci fra le scuole segnalate la Flc Cgil | No all' intimidazione e alle liste di proscrizione

Il Giorno del Ricordo ha suscitato polemiche tra alcune scuole del territorio, che sono state segnalate da un'interrogazione del vicepresidente della Camera al ministro dell'Istruzione. Tra le istituzioni coinvolte ci sono due licei teatini, Vico e Masci, mentre la Flc Cgil di Chieti ha espresso condanna riguardo alla cosiddetta “lista nera” e alle accuse di intimidazioni legate alla mancata celebrazione della giornata commemorativa.

La presa di posizione del sindacato sull'elenco dei 41 istituti che, stando alla tesi del deputato di Fratelli d'Italia Rampelli, non avrebbero trattato adeguatamente le vittime delle Foibe Nell'elenco dei 41 istituti che, stando alla tesi del deputato di Fratelli d'Italia, non avrebbero trattato adeguatamente le vittime delle Foibe, figurano anche il liceo classico G.B. Vico e lo scientifico Masci di Chieti. “No, anche questa volta secco e deciso come per la recente campagna referendaria. No a un’interrogazione con obiettivi politici, no a meccanismi poco chiari, all’incertezza delle fonti, alla schedatura dei docenti, alle liste nere nei luoghi di istruzione”, dice il sindacato in una nota. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Giorno del ricordo, i licei teatini Vico e Masci fra le scuole segnalate, la Flc Cgil: "No all'intimidazione e alle liste di proscrizione" Articoli correlati Leggi anche: «Segnalate i docenti di sinistra». Le liste di proscrizione della destra Assicurazione sanitaria docenti e ATA: risorse sottratte alle scuole per finanziare i vertici del MIM. Richiesti chiarimenti dalla FLC CGILIl sindacato FLC CGIL denuncia che i fondi scolastici per la sanità integrativa pagheranno le polizze dei dirigenti del Ministero L'articolo . Contenuti utili per approfondire Giorno del ricordo i licei teatini Vico... Temi più discussi: Giorno del Ricordo; Foibe, l'interrogazione di Rampelli (FdI) a Valditara sulle scuole che non rispetterebbero la commemorazione del Giorno del Ricordo; Il giorno del ricordo - Contributi per la storia giuliana e dalmata; Foibe: Rampelli elenca le scuole che non commemorano il Giorno del Ricordo. Giorno del Ricordo, è scontro politico-istituzionale sulla lista di 41 istituti segnalati a Valditara. Interviene USR Lazio: Chieste info agli istituti scolasticiUna interrogazione parlamentare presentata dal vicepresidente della Camera Fabio Rampelli e dal deputato Federico Mollicone, entrambi di Fratelli d’Italia, ha portato all’attenzione del Ministero dell ... orizzontescuola.it Giorno del ricordo e scuole inadempienti, una docente: A rischio libertà di insegnamento. Interrogazione parlamentare con informazioni non verificateUna docente del liceo classico G.B. Vico di Chieti contesta nel merito e nel metodo l’interrogazione parlamentare con cui il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, esponente di Fratelli d’Itali ... orizzontescuola.it Amica9 Tv. . Il Consiglio comunale di Barletta ha approvato all’unanimità un ordine del giorno per istituzionalizzare il sostegno economico ai riti della Settimana Santa, ovvero le due processioni del Venerdì Santo, riconoscendone il valore storico, religioso e id - facebook.com facebook