Nuovi indirizzi per le scuole la Flc Cgil | Ennesima operazione di tagli

Per l’anno scolastico 202627, in Sicilia saranno attivati 41 nuovi indirizzi di studio nelle scuole superiori. Alcuni Istituti di Messina e provincia hanno risposto presente approvando nuovi percorsi quadriennali. “Una notizia che, ogni anno, promette modernità, aggiornamento, mirabolanti possibilità future. Ma dietro l’entusiasmo istituzionale e le dichiarazioni di principio, si nasconde l’ennesima operazione di tagli inesorabili alla scuola della costituzione e molteplici criticità”, questa la dichiarazione della segretaria generale della Flc-Cgil Messina Patrizia Donato.Per la segretaria della Flc, manca una reale riflessione pedagogica e una valutazione delle conseguenze concrete per studenti, famiglie e docenti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

