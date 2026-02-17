Fiumicino tre minorenni senza visto sul volo | arrestata per favoreggiamento all’immigrazione clandestina

Tre minorenni delle Comore sono stati trovati senza visto sul volo Kuwait Airways da Kuwait City a Fiumicino, e questa scoperta ha portato all’arresto di una donna per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Durante i controlli allo sbarco, gli agenti della Polaria di Fiumicino hanno notato che i tre ragazzi, partiti da Jeddah e arrivati in Italia, viaggiavano senza documenti e senza permesso. La donna fermata avrebbe favorito il loro ingresso irregolare nel Paese, secondo le prime indagini. Un controllo più approfondito ha rivelato che i minori si trovavano lì senza alcuna autorizzazione ufficiale

Fiumicino, 17 febbraio 2026 – Nella tarda mattinata di ieri personale dell'Unità Investigazioni Frontiera della Polaria di Fiumicino interveniva allo sbarco del volo Kuwait Airways, in arrivo da Kuwait City, per verificare una situazione anomala emersa in fase di analisi preventiva della lista passeggeri, che aveva evidenziato come tre minorenni delle Comore stessero viaggiando alla volta dell'Italia dopo essere partite da Jeddah, apparentemente da sole, senza essere titolari di visto Schengen o permesso di soggiorno italiano. La dinamica. Giunti al gate di approdo, gli operatori procedevano al controllo documentale sottobordo di tutti i passeggeri, fino a quando intercettavano le tre ragazze in questione, due di quindici ed una di sei anni, scoprendo in quel momento che al loro accompagnamento stava provvedendo una cittadina francese di origini comoriane di trentaquattro anni.