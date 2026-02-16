Blitz sul decreto flussi | due arresti per falsi e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Un blitz sul “decreto flussi” ha portato all’arresto di due persone accusate di aver falsificato documenti e di aver aiutato immigrati clandestini a entrare in Italia. Le forze dell’ordine hanno trovato prove di irregolarità durante un’indagine che coinvolgeva un giro di documenti falsi e reati collegati all’immigrazione irregolare. In un’operazione condotta nelle ultime ore, sono state eseguite due misure cautelari per favorire l’ingresso illegale di stranieri.

In carcere un imprenditore bengalese tra Firenze e Londra, ai domiciliari un'italiana. L'indagine punta su nulla osta e click day usati come canale d'ingresso irregolare Due misure cautelari sono state eseguite nell'ambito di un'inchiesta su presunti falsi legati al "decreto flussi" e al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Un cittadino del Bangladesh, gestore di attività commerciali a Firenze, domiciliato tra Firenze e Londra, è stato portato in carcere. Una cittadina italiana, invece, è finita agli arresti domiciliari. Secondo l'ipotesi investigativa, i due – insieme ad altri soggetti – avrebbero messo in atto più condotte di induzione in falso ideologico finalizzate a ottenere ingressi in Italia attraverso le quote previste per motivi di lavoro.