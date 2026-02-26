FITAV ultimo weekend di febbraio tra Tricolori di Elica Gran Premio di Sporting e Campionati Regionali

L’ultimo weekend di febbraio si anima con diverse competizioni di tiro a volo e sport correlati. Dal 27 febbraio al 1° marzo, si susseguono eventi di livello nazionale e regionale, tra cui il Campionato d’Inverno di Elica, il primo Gran Premio di Sporting e le gare del Settore Giovanile. Le manifestazioni coinvolgono atleti di varie fasce d’età, con un calendario ricco di sfide e appuntamenti.

Dal 27 febbraio al 1° marzo 2026 calendario fitto di appuntamenti tra gare nazionali e regionali: in programma il Campionato d'Inverno di Elica, il primo Gran Premio di Sporting e le competizioni del Settore Giovanile. Sabato 28 febbraio il Tav Le Cascine (FI) ospiterà il Campionato d'Inverno Individuale di Elica. La gara, in programma in un'unica giornata, assegnerà i Tricolori invernali della specialità del bersaglio bianco-arancio ed è aperta ai tesserati FITAV di tutte le Categorie e Qualifiche.