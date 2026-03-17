Tudor non si arrende | Rimonta con l’Atletico? Difficile ma non impossibile Anche se la priorità è…

L'allenatore della squadra ha dichiarato che, sebbene la rimonta contro l'Atletico Madrid sia complicata, non si dà per vinta e ci prova. Ha specificato che, nonostante questa possibilità, la priorità resta un’altra partita importante. La sua posizione rimane determinata e fiduciosa, anche di fronte a un compito difficile. Le sue parole sottolineano l’impegno e la volontà di continuare a lottare.

Tudor non si arrende: «Rimonta con l’Atletico? Difficile ma non impossibile. Anche se la priorità è.». Le parole del tecnico del Tottenham. In vista dell’infuocato ritorno degli ottavi di Champions League tra Tottenham e Atletico Madrid, l’atmosfera in casa Spurs è quella delle grandi imprese. Il tecnico Igor Tudor, intervenuto oggi in conferenza stampa, ha analizzato la missione che attende i suoi dopo il pesante 5-2 subìto al Metropolitano. Nonostante il passivo dell’andata, Tudor non ha mostrato segni di resa, puntando tutto sul fattore campo e sulla forza mentale del suo gruppo. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata PAROLE – « È una partita che dobbiamo giocare per passare il turno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor non si arrende: «Rimonta con l’Atletico? Difficile ma non impossibile. Anche se la priorità è…» Articoli correlati Difesa da incubo, fa festa la Casertana: il Foggia rimonta due gol, ma si arrende a KallonTerza sconfitta di fila per i satanelli che risolvono anche la crisi della Casertana. “La situazione è difficile ma non impossibile”luís Castro parla chiaro: “Parlo sempre di come dobbiamo guardare avanti e vedere le partite come finali“Non ce n’è altro per l’allenatore del... Tutto quello che riguarda Tudor non si arrende Rimonta con... Temi più discussi: Tudor non si arrende: Situazione complicata, ma ai giocatori ho lasciato un messaggio preciso...; Champions League, l’Atalanta si arrende a un Bayern mostruoso: a Bergamo finisce 1-6; Premier League, l'Arsenal vince con il 2009 da record Dowman. Pari City, Chelsea ko; Tottenham Tudor non si dà per vinto alla vigilia del Liverpool | Non dobbiamo comportarci come vittime Ultima spiaggia? Opportunità per alzarci e dimostrare coraggio. Tudor non si arrende: Situazione complicata, ma ai giocatori ho lasciato un messaggio precisoLONDRA (INGHILTERRA) - La situazione in casa Tottenham si fa sempre più complicata. Nemmeno il neo tecnico Igor Tudor (in carica dallo scorso 14 febbraio) è riuscito a invertire la rotta dopo l'esoner ... msn.com Pagina 2 | Tudor non si arrende: Situazione complicata, ma ai giocatori ho lasciato un messaggio preciso...Il tecnico croato del Tottenham parla in conferenza stampa in vista della trasferta di 'Anfield Road' contro il Liverpool ... corrieredellosport.it Avrete sicuramente visto le immagini di Igor Tudor che all'ingresso in campo confonde Arne Slot con Alan Dixon, un membro del proprio staff tecnico. Alla vigilia del ritorno di Champions League contro il Galatasaray, è stato chiesto un commento all'allenatore - facebook.com facebook Avrete sicuramente visto le immagini di Igor #Tudor che all'ingresso in campo confonde Arne #Slot con Alan #Dixon, un membro del proprio staff tecnico. Alla vigilia del ritorno di Champions League contro il Galatasaray, è stato chiesto un commento all'allenat x.com